Netanyahu recibe información de las negociaciones con Irán antes de su reunión con Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha reunido este martes en Washington con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner —yerno del presidente Donald Trump—, quienes han encabezado la delegación estadounidense en las negociaciones con Irán celebradas la semana pasada en Omán.

Así lo ha señalado la oficina del jefe del Ejecutivo israelí en un breve comunicado, indicando que durante la reunión Witkoff y Kushner han proporcionado a Netanyahu información actualizada sobre la primera ronda de negociaciones que mantuvieron con Irán el viernes pasado.

Netanyahu, que ha aterrizado horas antes en la capital estadounidense, será recibido este mismo miércoles por el secretario de Estado, Marco Rubio, para luego reunirse con Donald Trump en una visita organizada a petición del dirigente israelí, quien "considera que cualquier negociación debe limitar los misiles balísticos e incluir el cese del apoyo al eje iraní", en palabras de su oficina en un comunicado oficial.

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha pedido a Washington "pensar con prudencia" y "no permitir" que Israel influya en las negociaciones nucleares abiertas con Teherán.