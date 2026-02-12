El casco con fotos de deportistas ucranianos muertos, última polémica en los JJ. OO.

La sanción al ucraniano por su casco revive las grandes polémicas del olimpismo moderno
El COI ha expulsado de los Juegos de Milán-Cortina al skeletonista ucraniano Vladyslav Heraskevych por competir con un casco que incluía fotografías de deportistas de su país fallecidos en la guerra con Rusia, al considerar que vulneraba las normas de neutralidad política.
La decisión del COI de expulsar de los Juegos de Milán Cortina al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, por utilizar un casco con fotografías de deportistas asesinados por Rusia, es la última de las polémicas surgidas en los JJ. OO. de Invierno.
El caso de Heraskevych reabre el debate sobre hasta dónde debe llegar la neutralidad política en el deporte y cómo se aplican estas normas en contextos de conflicto.
Principales precedentes polémicos en la historia olímpica
Estocolmo 1912: El estadounidense Jim Thorpe fue despojado de sus medallas de pentatlón y decatlón por haber competido como profesional en béisbol, en aplicación estricta de las normas de amateurismo. El COI no le restituyó los títulos hasta 1983, décadas después de su muerte.
México 1968: Los velocistas Tommie Smith y John Carlos fueron expulsados tras levantar el puño en el podio en apoyo al movimiento Black Power, gesto considerado propaganda política por el COI.
Sídney 2000 (Paralímpicos): El equipo español de baloncesto para discapacitados intelectuales fue descalificado al descubrirse que diez de sus doce jugadores no tenían discapacidad. Se retiraron las medallas y se sancionó a la federación, en uno de los mayores fraudes del deporte paralímpico.
Pekín 2008: El COI prohibió a los deportistas españoles portar un crespón negro en memoria de las víctimas del accidente de Spanair, aplicando la norma que veta símbolos o mensajes políticos en los Juegos.
Londres 2012: Corea del Norte quedó fuera de la gimnasia olímpica tras detectarse la falsificación de edades de sus gimnastas. En fútbol, el surcoreano Park Jong-woo fue excluido de la ceremonia de medallas por mostrar una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Dokdo/Takeshima.
Tokio 2020: Volvió al centro del debate la regla 50 de la Carta Olímpica, que prohíbe manifestaciones políticas o religiosas, en un contexto marcado por protestas antirracistas globales.
Mundial de Catar 2022: La selección alemana protestó contra la prohibición del brazalete arcoíris tapándose la boca en la foto oficial, gesto que abrió un debate internacional sobre libertad de expresión y neutralidad en el deporte.
París 2024: La atleta afgana Manizha Talash fue descalificada por exhibir una capa con el mensaje “Free Afghan Woman”. El judoca serbio Nemanja Majdov fue sancionado por santiguarse antes de competir, en aplicación estricta de la norma de neutralidad.
