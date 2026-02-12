El casco con fotos de deportistas ucranianos muertos, última polémica en los JJ. OO.

La decisión del COI de expulsar de los Juegos de Milán Cortina al atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, abanderado de su país, por utilizar un casco con fotografías de deportistas asesinados por Rusia, es la última de las polémicas surgidas en los JJ. OO. de Invierno.

El caso de Heraskevych reabre el debate sobre hasta dónde debe llegar la neutralidad política en el deporte y cómo se aplican estas normas en contextos de conflicto.