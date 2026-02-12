MILAN CORTINA 2026

Kaskoa argazkiz janzteagatik ezarritako zigorrak olinpismo modernoaren bazterrak astindu ditu

COIk Vladyslav Heraskevych skeletonista ukrainarra kanporatu du Milan-Cortinako Jokoetatik, Errusiako gerran hildako kirolari ukrainarren argazkiak zituen kasko batekin lehiatzeagatik, neutraltasun politikoaren arauak urratzen zituela iritzita.

COIk Vladyslav Heraskevych skeleton atleta ukrainarra kanporatu du Milango Jokoetatik, Errusiak hildako kirolarien argazkiak zituen kaskoa erabiltzeagatik. Erabakiak bazterrak astindu ditu Neguko Jokoetan.

Heraskevychen kasuak kirolean neutraltasun politikoak noraino iritsi behar duen eta gatazka testuinguruetan arau horiek nola aplikatzen diren eztabaida berpiztu du.

Olinpiar Jokoetako aurrekari polemiko nagusiak

 

  • Stockholm 1912Jim Thorpe estatubatuarrari pentatloi eta dekatloi dominak kendu zizkioten beisbolean profesional gisa lehiatzeagatik, amateurismo arauak zorrotz aplikatuta. COIk ez zizkion tituluak itzuli 1983ra arte, hil eta hamarkada batzuetara.

  • Mexico 1968: Tommie Smith eta John Carlos abiadura-atletak kanporatuak izan ziren, Black Power mugimenduari babesa emateko podiumean ukabila altxatu ostean, COIk propaganda politikotzat jotzen baitu keinua.

  • Sidney 2000 (Paralinpikoak): Desgaitu intelektualentzako saskibaloiko Espainiako taldea deskalifikatu egin zuten hamabi jokalarietatik hamarrek desgaitasunik ez zutela jakitean. Dominak kendu eta federazioari zigorra jarri zioten, kirol paralinpikoaren iruzur handienetako batean.

  • Pekin 2008: COIk debekatu egin zien espainiar kirolariei Spanairreko istripuaren biktimen oroimenez krespoi beltz bat eramatea, Jokoetan sinbolo edo mezu politikoei betoa jartzen dien araua aplikatuta.

  • Londres 2012: Ipar Korea gimnasia olinpikotik kanpo geratu zen, bere gimnastek adinak faltsutzen zituztela antzeman ostean. Futbolean, Park Jong-woo hego korearra dominen zeremoniatik kanpo utzi zuten, Dokdo/Takeshima uharteen gaineko burujabetza aldarrikatzen zuen pankarta bat erakusteagatik.

  • Tokio 2020: Eztabaidaren erdigunera itzuli zen Gutun Olinpikoaren 50. araua, adierazpen politiko edo erlijiosoak debekatzen dituena, arrazakeriaren aurkako protesta globalek markatutako testuinguruan.

  • 2022ko Qatarreko Munduko Txapelketa: Alemaniako selekzioak protesta egin zuen ostadar besokoa debekatzearen aurka, argazki ofizialean ahoa estaliz, eta keinu horrek adierazpen-askatasunari eta kiroleko neutraltasunari buruzko nazioarteko eztabaida ireki zuen.

  • Paris 2024: Manizha Talash atleta afganiarra deskalifikatu egin zuten “Free Afghan Woman” mezua zeraman kapa bat erakusteagatik. Nemanja Majdov serbiar judokari zigorra ezarri zioten lehiatu aurretik aitaren egiteagatik, neutraltasun araua zorrotz aplikatuta.

