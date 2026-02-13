El tiempo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las borrascas Nils y Oriana causan estragos en el sur de Europa

Uholdeak Portugalen
18:00 - 20:00
Inundaciones en Portugal. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Nils eta Oriana ekaitzek kalte handiak eragin dituzte Europa hegoaldean

Última actualización

Inundaciones, rachas de viento que superan los 150 km/h, miles de personas sin electricidad... Son algunas de las incidencias que las borrascas Nils y Oriana han dejado en el sur de Europa durante las últimas horas.  Este inicio de año está marcado en Europa por un intenso "tren de borrascas" atlánticas, con temporales de alto impacto. 

Inundaciones Europa Francia Italia Internacional

Te puede interesar

LONDON (United Kingdom), 13/02/2026.- Supporters of Palestine Action hold banners outside Royal Courts of Justice as they celebrate winning a legal challenge against the decision to proscribe the group under anti-terrorism laws, in London, Britain, 13 February 2026. Palestine Action group was banned under terrorism law in the UK after activists allegedly broke into RAF Brize Norton military base in Oxfordshire in June 2025 and caused about 7 million GBP damage to British military planes. (Terrorismo, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Justicia británica declara ilegal haber prohibido al grupo propalestino Palestine Action

Los tres jueces del Superior han señalado que, si bien el grupo fundado en 2020 utiliza "métodos delictivos" para realizar sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser clasificados como terroristas. Desde la entrada en vigor del veto, más de 2700 personas han sido detenidas por su respaldo a Palestine Action, muchas de ellas adultos mayores arrestados por el simple hecho de llevar una pancarta expresando su apoyo.
Cargar más
Publicidad
X