Nils eta Oriana ekaitzek kalte handiak eragin dituzte Europa hegoaldean

Uholdeak Portugalen
Uholdeak Portugalen. Argazkia: EFE.

Azken orduetan Nils eta Oriana ekaitzek uholdeak, 150 km/h-tik gorako haize-boladak eta milaka pertsona argindarrik gabe utzi dituzte Europa hegoaldean. 2026. urtea hasi denetik inpaktu handiko bederatzi ekaitz iritsi dira Europara.

