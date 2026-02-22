ARANCELES
Bruselas ve contradicciones entre los nuevos aranceles de Trump y el acuerdo comercial UE-EE.UU y pide "total claridad"

La Comisión Europea, en un comunicado, recuerda que "un trato es un trato" y exige al presidente estadounidense que cumpla con lo pactado en agosto.
FOTODELDÍA Bruselas (Bélgica), 18/02/2026.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, da inicio a la reunión del Colegio de Comisarios en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica,este miércoles. La reunión aborda la comunicación de la Comisión, presentada por Raffaele Fitto, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, sobre las regiones orientales de la UE fronterizas con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, centrándose en la resiliencia regional, la seguridad y la estabilidad socioeconómica en zonas directamente afectadas por tensiones geopolíticas. EFE/ Olivier Hoslet
Euskaraz irakurri: Bruselak kontraesanak ikusi ditu muga zerga berrien eta EB-AEB itun komertzialaren artean, eta argibideak eskatu dizkio Trumpi
Agencias | EITB

La Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos (EE.UU.) que comunique con "total claridad" sus próximos pasos a seguir después de que el presidente Donald Trump anunciara este sábado un arancel global del 15 % en represalia después de que el Tribunal Supremo del país tumbara un día el sustento legal de sus gravámenes originales.

El alto tribunal invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), pero el presidente estadounidense ha proclamado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15 % por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

Con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial, Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la Unión Europea (UE) aceptó un gravamen general del 15 % y que EE.UU. exportase al bloque sus bienes industriales libres de aranceles.

Después de que el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo (INTA), Bernd Lange, planteara abiertamente la posibilidad de suspender la tramitación del acuerdo comercial UE-EE.UU. pactado en agosto pasado, esgrimiendo que la situación es un "puro caos" y que "nadie entiende a estas alturas" lo que está ocurriendo, ahora es la Comisión Europea la que pide explicaciones: "La situación actual no propicia un comercio y una inversión transatlánticos 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', tal como acordaron ambas partes y se detalla en la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025", ha señalado hoy en un comunicado.

"Un trato es un trato", añade la Comisión Europea. "Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos".

Finalmente, el Ejecutivo comunitario ha asegurado que mantiene un contacto "estrecho y continuo" con la Administración estadounidense y ha subrayado que su prioridad "es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, actuando al mismo tiempo como punto de apoyo global para el comercio basado en normas".

