Ataque contra Irán

Sirenas antiaéreas suenan en Jerusalén tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sirena antiaereoak entzun dira Jerusalemen, AEBek eta Israelek Irani eraso ostean
EITB

Última actualización

El sistema de alerta antimisiles se ha activado en distintos puntos de la ciudad ante el temor de represalias, mientras las autoridades instan a la población a permanecer en zonas protegidas en medio del aumento de la tensión regional.

Irán Israel Estados Unidos Jerusalén Internacional

