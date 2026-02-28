IRANEN AURKAKO ERASOA

Sirena antiaereoak entzun dira Jerusalemen, AEBk eta Israelek Irani eraso ostean

18:00 - 20:00
EITB

Misilen aurkako alerta-sistema hiriko hainbat lekutan aktibatu da, errepresalien beldur baitira. Agintariek, berriz, eremu babestuetan egoteko eskatu diete herritarrei, eskualdeko tentsioa areagotzen ari baita.

Iran Israel Ameriketako Estatu Batuak Jerusalem Munduko albisteak

