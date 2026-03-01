Las iraníes que viven en Euskadi están "entre el miedo y la esperanza" ante el ataque
Shima, iraní que lleva 17 años en Bilbao, y Masha, afincada desde hace 7 años en Bizkaia, no ocultan sus sentimientos encontrados ante el ataque de Israel y EE. UU. Por un lado, lo viven con "esperanza" porque quieren el fin de régimen iraní, aunque temen una guerra y las consecuencias que esta podría tener entre sus allegados.
Te puede interesar
Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar en venganza
Después de casi 40 años de mandato, el mando queda ahora en manos de un consejo con el presidente Pezeshkian a la cabeza, y Trump cree que ahora es más fácil la vía diplomática.
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, podría haber muerto en los ataques
"Hay muchas señales de que Jamenei no sigue con vida", ha asegurado el primer ministro israelí tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel este sábado contra la República Islámica de Irán.
El estrecho de Ormuz, en el punto de mira tras los ataques contra Irán
Se trata de una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, por donde se transporta cerca del 20 % de la producción mundial de crudo y también de gas. Cada día transitan un promedio de 144 buques.
La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán
Teherán ha elevado a 85 las víctimas en un colegio de Minab y ha calificado de “acto bárbaro” la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.
Al menos 57 niñas mueren en un bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán
En el momento del ataque había 170 alumnas en el centro, por lo que se teme que la cifra de fallecidas aumente.
Irán ataca posiciones militares de EEUU en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos
Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado esta mañana por Estados Unidos e Israel con misiles dirigidos no solo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Bahréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
La UE y líderes internacionales piden contención tras los ataques contra Irán
Kaja Kallas advierte de que Teherán es “una grave amenaza para la seguridad mundial” y Sánchez reclama desescalada y diálogo.
Sirenas antiaéreas suenan en Jerusalén tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán
El sistema de alerta antimisiles se ha activado en distintos puntos de la ciudad ante el temor de represalias, mientras las autoridades instan a la población a permanecer en zonas protegidas en medio del aumento de la tensión regional.
Netanyahu: "El ataque eliminará la amenaza existencial que supone el régimen iraní"
El primer ministro de Israel ha difundido un videomensaje advirtiendo de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. El líder israelí ha hecho un llamamiento para que “el valiente pueblo iraní tome las riendas de su propio destino", y ha pedido "paciencia y fortaleza" a su ciudadanía.