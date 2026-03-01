ATAQUE CONTRA IRÁN
Las iraníes que viven en Euskadi están "entre el miedo y la esperanza" ante el ataque

Masha y Shima viven con preocupación y esperanza el ataque de Israel y EE.UU contra Irán.
Euskaraz irakurri: "Beldurra eta itxaropena", sentimenduok nahastuta dituzte Euskadin bizi diren irandarrak
EITB

Shima, iraní que lleva 17 años en Bilbao, y Masha, afincada desde hace 7 años en Bizkaia, no ocultan sus sentimientos encontrados ante el ataque de Israel y EE. UU. Por un lado, lo viven con "esperanza" porque quieren el fin de régimen iraní, aunque temen una guerra y las consecuencias que esta podría tener entre sus allegados. 

