Las iraníes que viven en Euskadi están "entre el miedo y la esperanza" ante el ataque

Shima, iraní que lleva 17 años en Bilbao, y Masha, afincada desde hace 7 años en Bizkaia, no ocultan sus sentimientos encontrados ante el ataque de Israel y EE. UU. Por un lado, lo viven con "esperanza" porque quieren el fin de régimen iraní, aunque temen una guerra y las consecuencias que esta podría tener entre sus allegados.