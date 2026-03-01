IRANEN AURKAKO ERASOA
"Beldurra eta itxaropena", sentimenduok nahastuta dituzte Euskadin bizi diren irandarrak

Masha y Shima viven con preocupación y esperanza el ataque de Israel y EE.UU contra Irán.
18:00 - 20:00
Israelek eta AEBk euren herrialdearen aurka egindako erasoaren aurrean, sentimendu kontrajarriak dituzte Shimak, duela 17 urte Bilbon bizi den irandarrak, eta Mashak, 2019tik Bizkaian bizi denak. Batetik, gerra baten beldur dira, baina bestetik, erregimena amaitzeko aukera gisa ikusten dute erasoa. 

