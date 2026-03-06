ORIENTE PRÓXIMO
Más de 200 muertos esta semana en los bombardeos del Líbano

18:00 - 20:00
Mikel Ayestaran desde Beirut.
Además, Mikel Ayestaran ha explicado que más de 700 000 personas han tenido que abandonar sus casas desde Beirut, donde Israel ha llevado a cabo intensos bombardeos tras pedir el desalojo de los barrios del sur de la capital libanesa. 

