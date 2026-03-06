EKIALDE HURBILA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

200 hildako baino gehiago zenbatu dituzte aste honetan Libanoko bonbardaketetan

18:00 - 20:00
Mikel Ayestaran berri-emailea Beirutetik.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Horrez gainera, 700.000 lagunek baino gehiagok euren etxea utzi behar izan dutela azaldu du Mikel Ayestaranek Beirutetik bertatik. Libanoko hiriburuko hegoaldeko auzoak hustutzeko eskatu ondoren, bonbardaketa gogorrak egin ditu Israelek. 

Ekialde Hurbila Libano Israel Iran Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X