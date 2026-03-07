CUMBRE DE TRUMP EN MIAMI

Trump afirma que Cuba está "en sus últimos momentos de vida"

Trump ha asegurado que espera "con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba", pero también ha señalado que su "atención ahora mismo" está en la guerra de Irán.

18:00 - 20:00
El presidente de EE. UU. Domald trump
Euskaraz irakurri: Kuba "azkenetan" dago, Trumpen hitzetan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha segurado este sábado que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero ha afirmado que está negociando con La Habana.

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es", ha expresado el mandatario durante una cumbre en Miami con presidentes de la derecha latinoamericana.

Trump ha asegurado que espera "con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará a Cuba", pero también ha señalado que su "atención ahora mismo" está en la guerra de Irán.

También ha dicho que él mismo y su secretario de Estado, Marco Rubio, están "negociando" con el Gobierno de La Habana.

"Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero durante 50 años he estado oyendo hablar de Cuba; desde que era un niño pequeño escuchaba sobre Cuba", ha declarado.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela, Cuba dejó de recibir petróleo venezolano y Trump anunció aranceles para cualquiera que le suministre curdo, un bloqueo energético que ha agravado la crisis social y económica de la isla.

Los asistentes a la cumbre de Trump en Miami son los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

También asiste el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.

Trump reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez 

Por otro lado, ha dicho que esta semana ha reconocido formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

"Me complace decir que esta semana, hemos reconocido formalmente al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente", ha indicado Trump en su discurso inaugural, a donde invitó a más de una decena de líderes de derecha de la región.

Cuba Donald Trump Internacional

X