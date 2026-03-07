AEB - Kuba

Kuba "azkenetan" dago, Trumpen hitzetan

Dena den, AEBko presidenteak adierazi du Habanarekin negoziatzen ari dela.

18:00 - 20:00

AEBko presidente Donald Trump.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko presidente Donald Trumpen hitzetan, Kuba "azkenetan" dago, baina Habanarekin negoziatzen ari da.

"Kubaren gaur egungo bizitza amaitzen ari da. Bizitza berri bat izango du, askoz hobea, baina egungo bizimodua bukatuko zaio", adierazi du Miamiko goi bileran.

Halaber, ziurtatu du "gogo biziz" hartuko duela Kubara iritsiko den aldaketa, nahiz eta azpimarratu duen begirada guztiak Irango gerran dituela orain.

Bestalde, esan du, Habanako Gobernuarekin negoziatzen ari direla, bai bera eta baita AEBko Estatu idazkari Marco Rubio ere.

"50 urte daramatzat Kubari buruzko kontuak entzuten, haurra nintzenetik", esan du.

AEBk Nicolas Maduro atxilotu zuenetik, Kubak ez du Venezuelako petroliorik jaso. Izan ere, Trumpek iragarri zuen muga zergak igoko zizkiola Kuba petrolioz hornitzen zuen edozeini. Energia blokeo horrek nabarmen okertu du Kubako krisi sozial eta ekonomikoa.

Miamin egiten ari diren goi bileran, Trump ez ezik, Argentinako, Costa Ricako, Dominikar Errepublikako, Ekuadorreko, El Salvadorreko, Hundurasko, Panamako, Paraguaiko eta Trinidad eta Tobagoko presidenteak ere ari dira parte hartzen.

Datorren asteazkenean kargua hartuko duen Txileko presidente hautatua ere bertan da.

Delcy Rodriguez presidentetzat aitortu du Trumpek

Bestalde, gaurko berbaldian onartu du Delcy Rodriguez Venezuelako Gobernuko presidentetzat aitortu duela asteon, bi herrialdeen arteko elkarrizketa diplomatikoei berriro helduta.

"Pozez diot Venezuelako Gobernua formalki aitortu dugula", adierazi du eskuin muturreko hamaika buruzagiren aurren eman duen hasierako hizketaldian. 


Kuba Donald Trump Munduko albisteak

