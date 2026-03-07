Guerra en Oriente Próximo
Incógnitas de la guerra en Oriente Próximo a una semana de los ataques contra Irán

18:00 - 20:00
El orden mundial entró hace una semana en una nueva pantalla tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Entrarán de lleno los países del Golfo? ¿Qué actitud toman Europa, Rusia y China? Estas son las incógnitas de esta nueva guerra, de la mano de Mikel Reparaz.

Irán Oriente Próximo Internacional

