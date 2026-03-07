Incógnitas de la guerra en Oriente Próximo a una semana de los ataques contra Irán
El orden mundial entró hace una semana en una nueva pantalla tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Entrarán de lleno los países del Golfo? ¿Qué actitud toman Europa, Rusia y China? Estas son las incógnitas de esta nueva guerra, de la mano de Mikel Reparaz.
Te puede interesar
Más de 200 muertos esta semana en los bombardeos del Líbano
Además, Mikel Ayestaran ha explicado que más de 700 000 personas han tenido que abandonar sus casas desde Beirut, donde Israel ha llevado a cabo intensos bombardeos tras pedir el desalojo de los barrios del sur de la capital libanesa.
Trump asegura que el Gobierno de Cuba "va a caer muy pronto"
Según el presidente estadounidense, los cubanos "quieren llegar a un acuerdo", y para negociar Trump ha designado a su secretario de Estado, Marco Rubio. Trump considera que la caída de Cuba sería "la cereza del pastel".
Teherán vive la peor oleada de bombardeos desde el inicio de la guerra
Por otra parte, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, con el objetivo de combatir al grupo chií Hizbulá, aliada de Irán.
EE.UU. estudia intervenir el mercado para frenar el alza de precios del petróleo y el gas
Los precios se han disparado en las últimas cinco sesiones, después de que el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacasen Irán.
Pastores evangélicos rezan por Trump en la Casa Blanca colocando sus manos sobre el presidente
Pastores cristianos y líderes evangélicos participaron este jueves en una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde realizaron oraciones por el presidente Donald Trump, en un acto coordinado con la Oficina de Fe de la Casa Blanca.
Será noticia: previa del 8M, balance de la BIEMH y aumenta la tensión en Líbano
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Aumenta la tensión en Líbano
En el campo de batalla de Líbano este jueves se ha producido algo sin precedentes desde la existencia de Israel. El ejército a las órdenes de Netanyahu ha ordenado la evacuación de parte de la capital, Beirut, para luchar contra Hezbolá.
Los ataques en Irán afectan a 3643 edificios civiles y dejan inoperativos tres hospitales
La OMS ha confirmado que se han producido diversos ataques contra el sistema de sanidad iraní, y subraya que cualquier instalación o edificio dedicado a la sanidad está protegido por el derecho humanitario internacional.
Francia autoriza a EE. UU. a usar sus bases en el país para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Próximo
El Gobierno galo ha exigido que estos medios (estadounidenses) no participen de forma alguna en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino que lo hagan estrictamente para apoyar la defensa de los socios en la región.