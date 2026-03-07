Iranen aurkako erasoak hasi eta astebetera, zer galdera sortzen ditu Ekialde Hurbileko gerrak?
Munduko ordena egoera berri batean sartu zen duela astebete, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenean. Noiz arte iraungo du gatazka honek? Golkoko herrialdeak sartuko ote dira? Zer jarrera hartuko dute Europak, Errusiak eta Txinak? Gerra berri honek sortzen dituen zalantzak argitzen saiatu da Mikel Reparaz kazetaria.
Zure interesekoa izan daiteke
200 hildako baino gehiago zenbatu dituzte aste honetan Libanoko bonbardaketetan
Horrez gainera, 700.000 lagunek baino gehiagok euren etxea utzi behar izan dutela azaldu du Mikel Ayestaranek Beirutetik bertatik. Libanoko hiriburuko hegoaldeko auzoak hustutzeko eskatu ondoren, bonbardaketa gogorrak egin ditu Israelek.
Kubako Gobernua "laster" eroriko dela ziurtatu du Trumpek
AEBko presidentearen arabera, kubatarrek "akordio batera iritsi nahi dute", eta negoziatzeko Marco Rubio Estatu idazkaria izendatu du Trumpek. Errepublikanoaren hitzetan, Kubaren erorketa "pastelaren gerezia" izango litzateke.
AEB merkatuan esku hartzea aztertzen ari da petrolioaren eta gasaren prezioen gorakada gelditzeko
Petrolioaren eta gasaren prezioek gora egin dute azken egunotan, larunbatean AEBk eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia hasi ostean.
Artzain ebanjelikoek Trumpen alde otoitz egin dute Etxe Zurian, eskuak presidentearen gainean jarrita
Artzain kristauek eta buruzagi ebanjelikoek bat egin zuten ostegunean Etxe Zuriko Bulego Obalean, eta Donald Trump AEBko presidentearen alde otoitz egin zuten, Etxe Zuriko Fede Bulegoarekin koordinatutako ekitaldi batean.
Orain arteko bonbardaketarik gogorrenak egin dituzte Israelek eta AEBk Teheranen
Halaber, Libano hegoaldean eta ekialdean eta Beirut hiriburuan bonbardaketa gogorrak egin ditu Israelek, Iranen aliatu den Hezbollah talde xiitaren aurka.
Albiste izango dira: M8aren aurrekoa, BIEMHren balantzea eta tentsioa areagotzen Libanon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Tentsioa areagotzen ari da Libanon
Libanon, Netanyahuren agindupeko Armadak Beiruten zati bat ebakuatzea agindu du, Hezbolaren aurka borrokatzeko.
Iranen aurkako erasoek 3.643 eraikin zibili eragin diete, eta hiru ospitale zerbitzutik kanpo geratu dira
OMEk baieztatu du Irango osasun sistemaren aurkako hainbat eraso izan direla, eta azpimarratu du nazioarteko zuzenbide humanitarioak babesten duela osasungintzara bideratutako edozein instalazio edo eraikin.
Frantziak bere base batzuk erabiltzea baimendu die AEBko hegazkinei, "Ekialde Hurbileko bazkideak babesteko"
Macronen Gobernuak baldintza bat jarri du: laguntza-hegazkin estatubatuar horiek ezingo dira erabili Iranen aurkako operazioetarako, baizik eta Ekialde Hurbilean dauden "bazkideak babesteko".