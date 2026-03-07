Gerra Ekialde Hurbilean
Iranen aurkako erasoak hasi eta astebetera, zer galdera sortzen ditu Ekialde Hurbileko gerrak?

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Munduko ordena egoera berri batean sartu zen duela astebete, Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurkako erasoak hasi zituztenean. Noiz arte iraungo du gatazka honek? Golkoko herrialdeak sartuko ote dira? Zer jarrera hartuko dute Europak, Errusiak eta Txinak? Gerra berri honek sortzen dituen zalantzak argitzen saiatu da Mikel Reparaz kazetaria. 

Iran Ekialde Hurbila Munduko albisteak

