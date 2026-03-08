ÁFRICA
Al menos 300 muertos en un nuevo derrumbe en una zona minera del noreste de la RD del Congo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gutxienez 300 pertsona hil dira Kongoko ipar-ekialdeko meatze batean izandako beste eroriko batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos 300 personas han muerto en un nuevo derrumbe ocurrido en la zona minera de Rubaya, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), donde el pasado martes murieron otras 200 personas y el 28 de enero más de 400. 

África Accidentes Laborales Internacional

