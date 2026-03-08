AFRIKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gutxienez 300 pertsona hil dira Kongoko Errepublika Demokratikoko meatze batean izandako beste luizi batean

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 300 pertsona hil dira Rubaya meatze eremuan izandako luizi batean, Kongoko Errepublika Demokratikoaren ipar-ekialdean. Asteartean 200 pertsona hil ziren bertan, eta urtarrilaren 28an, 400 baino gehiago. 

Afrika Lan istripuak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X