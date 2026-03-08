ATAQUE CONTRA IRÁN
Israel ataca instalaciones petroleras en Teherán y provoca una nube tóxica

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Israelek petrolio-instalazioei eraso die Teheranen eta hodei toxikoa eragin du
EITB

Teherán ha amanecido este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes de la madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que han causado muertos.

Irán Israel Internacional

