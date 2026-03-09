Israel sigue atacando Irán y el Líbano, y Teherán responde en todo el Golfo

La guerra sigue expandiéndose en el Golfo Pérsico, y mientras Israel sigue con sus ataques “a gran escala” contra Irán y otros países como el Líbano, Irán sigue respondiendo a los ataques con misiles lanzados contra el propio Israel, pero también en otros países con bases militares estadounidenses.

El Ejército israelí ha anunciado este lunes que ha iniciado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra infraestructura del régimen iraní en Teherán, Isfahán y el sur del país.



Por otro lado, el número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano llega a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, según datos divulgados el domingo por el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.



Desde hace una semana, Israel mantiene una campaña aérea contra el sur y el este del Líbano, así como en los suburbios de la capital, que deja ya 112.000 desplazados en albergues oficiales, aunque se estima que la cifra total de personas que han tenido que abandonar sus hogares alcanzaría al menos las 200.000.



Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte del Estado hebreo.

Por su parte, las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Kuwait han confirmado durante la madrugada de este lunes haber emprendido labores de defensa antiaérea tras ser objetivo de múltiples ataques con drones y misiles iraníes, en el marco de las represalias de Teherán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.



La Guardia Revolucionaria iraní asegura que "destruyó" con drones y misiles una base de helicópteros estadounidense en Al Adiri.

Así, ha afirmado que "los territorios ocupados (en referencia a Israel) y centros y bases estadounidenses en Kuwait han sido atacados con drones", antes de especificar que en estos ataques han estado implicadas "fuerzas terrestres, aéreas y navales" de Irán, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Además, los sistemas de defensa antiaérea de Irak han derribado este lunes un dron en los alrededores de la base Victoria, un complejo militar operado por Estados Unidos dentro del aeropuerto de la capital, Bagdad.