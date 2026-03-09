Israelek Iran eta Libano erasotzen jarraitzen du, eta Teheran Golko osoan erantzuten ari da
Israelek "eskala handiko" erasoa iragarri du Teheranen, eta Iranek Israeli eta base estatubatuarrei eraso die Kuwaiten, Iraken, Arabiar Emirerri Batuetan, Qatarren eta Saudi Arabian.
Gerra hedatzen ari da Pertsiar Golkoan, eta Israelek Iranen eta Libanoren aurkako "eskala handiko" erasoekin jarraitzen duen bitartean, Iranek Israelen aurka misilak jaurtiz erantzun du, baina baita base militar estatubatuarrak dituzten beste herrialde batzuk joz ere.
Israelgo Armadak astelehen honetan iragarri duenez , "eskala handiko" erasoak hasi ditu Irango erregimenaren azpiegituren aurka Teheranen, Isfahanen eta herrialdearen hegoaldean.
Bestalde, 394 pertsona hil ditu Israelek Libanoren aurka egindako aire-eraso gogorraren ondorioz, tartean 83 haur, eta 1.130 zauritu, Rakan Nasreddine Libanoko Osasun Publikoko ministroak igandean zabaldutako datuen arabera.
Duela astebetetik, Israelek aireko kanpaina bat du abian Libanoko hegoaldearen eta ekialdearen aurka, baita hiriburuko erdigunearen aurka ere. Kanpaina horrek jada 112.000 pertsona utzi ditu etxerik gabe, aterpetxe ofizialetan.
Bestalde, Hizbula talde xiita libanoarrak helburu militarren aurkako erasoak egiten jarraitzen du Israel iparraldean.
Bien bitartean, Saudi Arabiako, Arabiar Emirerri Batuetako, Qatarreko eta Kuwaiteko agintariek astelehen goizaldean baieztatu dutenez, Iranek droneekin eta misilekin eraso egin die.
Irango Guardia Iraultzailearen arabera, gainera, Al Adirin dagoen helikoptero base estatubatuar bat "suntsitu" dute droneekin eta misilekin.
Gainera, Irakeko aireko defentsa sistemek drone bat eraitsi dute astelehen honetan Victoria basearen inguruan, AEBk Bagdad hiriburuko aireportuaren barruan duen gune militar batean.
Honelakoa da Mojtaba Khamenei Irango lider goren berria: erlijiosoa, luxuaren zalea eta krudela disidentziarekin
Ali Khameniren bigarren semea izendatu izanak ateak itxi dizkio irekiera aukerari.
Petrolio erreserba estrategikoak merkaturatzea aztertuko du G7 taldeak, gerrak merkatuan eragindako gorabeheren aurrean
Astelehen honetan premiazko bilera egingo dute Alemania, Kanada, Estatu Batuak, Frantzia, Italia, Japonia eta Erresuma Batuko Finantza ministroek, Ekialde Hurbileko gerra eta horren ondorio ekonomikoak aztertzeko.
Aire-eraso gehiago egin dituzte Libano, Iran eta Bahrainen aurka
32 pertsona zauritu dira Bahrainen, horietako lau larri, Irango drone baten erasoaren ondorioz. BNA albiste-agentzia ofizialak dioenez, erasoak Sitrako eremua jo du gaur goizaldean, Manama hiriburutik hegoaldera dagoen uharte txiki bat, alegia. Bestalde, Hezbollahk Libanon eta Iranen kontrolpean dituen azpiegituren aurkako erasoak egin ditu Israelgo Armadak.
Petrolioaren prezioa 100 dolarretik gorakoa da upeleko, Iranen aurkako gerra dela eta
Horren ondorioz, nabarmen garestitu da gasolinaren eta gasolioaren prezioa.
Iranek Khameneiren seme Mojtaba izendatu du buruzagi goren berri
Izendapen honekin, Irango botereak kontinuismoaren alde egin du, Israelen eta AEBren mehatxuei entzungor; izan ere, ohartarazi dute estatuburu berriari eraso egingo diotela eta gustuko ez badute ez duela karguan iraungo, hurrenez hurren.
Iranen eta Libanoren aurkako erasoak areagotu eta petrolio azpiegiturak bonbardatu ditu Israelek
Iranen aurkako erasoek, bereziki Teheran helburu dutenek, ez dute etenik. Hodei toxiko batean murgilduta esnatu da hiriburua, lehen aldiz petrolio instalazioei eraso baitie Isralek. Gerraren bederatzigarren egunean, Beirut bonbardatu du estreinakoz Netanyahuren armadak.
Trumpek Irango buruzagi goren berriari ohartarazi dio ez duela "luze iraungo" AEBren onespenik gabe
"Ziurtatu nahi dugu ni hemen ez nagoenean AEB ez dela hamar urtetik behin Iranengatik arduratuko", esan du AEBko presidenteak.
Israelek gutxienez lau pertsona hil ditu Beiruteko hotel batean egindako erasoan
Gutxienez lau pertsona hil dira igande honetan Israelek Beiruteko itsas pasealekuan hotel baten aurka egindako erasoan, sei eguneko erasoaldiaren baitan hiriaren erdigunean egin duen lehenengoan. Israelek esan du Irango Guardia Iraultzaileko komandanteak harrapatu dituela bertan.
Gutxienez 300 pertsona hil dira Kongoko Errepublika Demokratikoko meatze batean izandako beste luizi batean
