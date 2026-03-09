IRANEN AURKAKO ERASOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek Iran eta Libano erasotzen jarraitzen du, eta Teheran Golko osoan erantzuten ari da

Israelek "eskala handiko" erasoa iragarri du Teheranen, eta Iranek Israeli eta base estatubatuarrei eraso die Kuwaiten, Iraken, Arabiar Emirerri Batuetan, Qatarren eta Saudi Arabian.

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gerra hedatzen ari da Pertsiar Golkoan, eta Israelek Iranen eta Libanoren aurkako "eskala handiko" erasoekin jarraitzen duen bitartean, Iranek Israelen aurka misilak jaurtiz erantzun du, baina baita base militar estatubatuarrak dituzten beste herrialde batzuk joz ere.

Israelgo Armadak astelehen honetan iragarri duenez , "eskala handiko" erasoak hasi ditu Irango erregimenaren azpiegituren aurka Teheranen, Isfahanen eta herrialdearen hegoaldean.

Bestalde, 394 pertsona hil ditu Israelek Libanoren aurka egindako aire-eraso gogorraren ondorioz, tartean 83 haur, eta 1.130 zauritu, Rakan Nasreddine Libanoko Osasun Publikoko ministroak igandean zabaldutako datuen arabera.

Duela astebetetik, Israelek aireko kanpaina bat du abian Libanoko hegoaldearen eta ekialdearen aurka, baita hiriburuko erdigunearen aurka ere. Kanpaina horrek jada 112.000 pertsona utzi ditu etxerik gabe, aterpetxe ofizialetan.

Bestalde, Hizbula talde xiita libanoarrak helburu militarren aurkako erasoak egiten jarraitzen du Israel iparraldean.

Bien bitartean, Saudi Arabiako, Arabiar Emirerri Batuetako, Qatarreko eta Kuwaiteko agintariek astelehen goizaldean baieztatu dutenez, Iranek droneekin eta misilekin eraso egin die.

Irango Guardia Iraultzailearen arabera, gainera, Al Adirin dagoen helikoptero base estatubatuar bat "suntsitu" dute droneekin eta misilekin.

Gainera, Irakeko aireko defentsa sistemek drone bat eraitsi dute astelehen honetan Victoria basearen inguruan, AEBk Bagdad hiriburuko aireportuaren barruan duen gune militar batean.

Iran Israel Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X