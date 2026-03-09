Ataque contra Irán
Nuevas ofensivas por aire contra Líbano, Irán y Bahréin

DAHYE (BEIRUT), 08/03/2026.- Destrucción de un edificio en el suburbio sur de Beirut, conocido como Dahye, tras las órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio que emitió el ejército israelí el pasado jueves. EFE/ Edgar Gutiérrez
EITB

Última actualización

Bahréin ha informado de 32 heridos, cuatro de ellos graves, por el ataque de un dron iraní. La agencia oficial de noticias BNA dice que el ataque impactó esta madrugada contra el área de Sitra, una pequeña isla al sur de Manama, la capital del país. Por otra parte, el Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras controladas por Hizbulá en Líbano e Irán



