Aire-eraso gehiago egin dituzte Libano, Iran eta Bahrainen aurka

DAHYE (BEIRUT), 08/03/2026.- Destrucción de un edificio en el suburbio sur de Beirut, conocido como Dahye, tras las órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio que emitió el ejército israelí el pasado jueves. EFE/ Edgar Gutiérrez
32 pertsona zauritu dira Bahrainen, horietako lau larri, Irango drone baten erasoaren ondorioz. BNA albiste-agentzia ofizialak dioenez, erasoak Sitrako eremua jo du gaur goizaldean, Manama hiriburutik hegoaldera dagoen uharte txiki bat, alegia. Bestalde, Hezbollahk Libanon eta Iranen kontrolpean dituen azpiegituren aurkako erasoak egin ditu Israelgo Armadak.

Irango buruzagi goren berria hautatu dute, baina ez da jakitera eman nor den
