Irán amenaza con pena de muerte a quienes colaboren con el enemigo

Irán ha advertido a medios y ciudadanos que la cooperación con el enemigo será castigada con la muerte y la confiscación de bienes, tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel que deja ya más de 1200 personas muertas.
TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 10/03/2026.- People walk past a huge billboard showing the late Iranian supreme leaders Ayatollah Ruhollah Khomeini (L), Ayatollah Ali Khamenei (C), and the new Iranian supreme leader Ayatollah Mojtaba Khamenei (R) at Valiasr Square in Tehran, Iran, 10 March 2026. The late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed during a joint US-Israel military operation across Iran in the early hours of 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Agencias | EITB

Las autoridades de Irán han advertido que “cualquiera que ayude al enemigo” podría ser condenado a muerte y sufrir la confiscación de propiedades, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en pleno proceso de negociaciones nucleares con Washington.

Asghar Yahangir, portavoz del aparato judicial iraní, ha indicado que también se han emitido advertencias a medios locales que tomaron fotos o videos en lugares prohibidos, advirtiendo que de repetirse se aplicarán medidas legales. La cadena pública IRIB ha informado que las sanciones buscan garantizar el cumplimiento de normas de seguridad.

El anuncio se produce un día después de que la Fiscalía iraní declarara que las propiedades de iraníes en el extranjero que cooperen con el enemigo y dañen la seguridad nacional serán confiscadas.

La ofensiva estadounidense e israelí ha causado, según Teherán, más de 1200 muertos, incluidos el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos militares. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

