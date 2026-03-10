Irán amenaza con pena de muerte a quienes colaboren con el enemigo

Las autoridades de Irán han advertido que “cualquiera que ayude al enemigo” podría ser condenado a muerte y sufrir la confiscación de propiedades, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, en pleno proceso de negociaciones nucleares con Washington.

Asghar Yahangir, portavoz del aparato judicial iraní, ha indicado que también se han emitido advertencias a medios locales que tomaron fotos o videos en lugares prohibidos, advirtiendo que de repetirse se aplicarán medidas legales. La cadena pública IRIB ha informado que las sanciones buscan garantizar el cumplimiento de normas de seguridad.

El anuncio se produce un día después de que la Fiscalía iraní declarara que las propiedades de iraníes en el extranjero que cooperen con el enemigo y dañen la seguridad nacional serán confiscadas.

La ofensiva estadounidense e israelí ha causado, según Teherán, más de 1200 muertos, incluidos el líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos militares. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.