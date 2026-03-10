AEB-REN ETA ISRAELEN ERASOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iranek heriotza-zigorra ezarriko dio etsaiari laguntzen dion orori

Iranek hedabideei eta herritarrei ohartarazi die etsaiarekin lankidetzan ibiltzeak heriotza eta ondasunak konfiskatzea dakartzala, Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen erasoaldiaren ondoren; dagoeneko 1.200 hildako baino gehiago utzi ditu.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 10/03/2026.- People walk past a huge billboard showing the late Iranian supreme leaders Ayatollah Ruhollah Khomeini (L), Ayatollah Ali Khamenei (C), and the new Iranian supreme leader Ayatollah Mojtaba Khamenei (R) at Valiasr Square in Tehran, Iran, 10 March 2026. The late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei was killed during a joint US-Israel military operation across Iran in the early hours of 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Irango agintariek ohartarazi dute “etsaiari laguntzen dion orori” heriotza-zigorra ezarriko zaiela eta ondasunak konfiskatuko zaizkiela, Estatu Batuek eta Israelek otsailaren 28an abiatutako ofentsibaren erdian, Washingtonekin auzi nuklearraren gaineko negoziazioan ari zirela.

Asghar Yahangir Irango aparatu judizialaren bozeramaileak adierazi duenez, tokiko hedabideei ere oharrak igorri dizkiete, debekatutako tokietan argazkiak eta bideoak atera zituztenei zuzenduta, ohartarazteko, horrelakorik berriz eginez gero, neurri legalak aplikatuko dituztela. IRIB kate publikoak jakinarazi duenez, zigorren helburua segurtasun arauak betetzen direla bermatzea da.

Irango Fiskaltzak atzerrian dauden iraniarren ondasunak konfiskatuko dituztela adierazi eta egun batera egin du iragarpena.

AEBren eta Israelen erasoaldiak, Teheranen arabera, 1.200 hildako baino gehiago eragin ditu, Ali Khamenei ayatola buruzagi gorena eta hainbat ministro eta goi kargu militar barne. Horri erantzunez, Iranek misilak eta droneak jaurti zituen Israelen aurka eta AEBk Ekialde Hurbilean dituzten helburuen aurka, baita base militarren aurka ere.

Iran Ameriketako Estatu Batuak Israel Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Honela zabaldu da Iranen aurkako gerra: Zein herrialdetan du eragina?

Israelek eta AEBk otsailaren 28an Irani egindako erasoaldi militarrak eta ondoren errepublika islamiarrak Ekialde Hurbileko 16 herrialderi eman zien erantzuna. Iranek 1.200 hildako eta 12.000 zauritu zenbatu ditu dagoeneko, eta Libanon 400 hildako baino gehiago izan dira. Persiako Golkoko 14 herrialdek Jameneiren erregimenaren erasoak salatu dituzte. Alde honetako hildakoen kopurua berrogeialdira iritsiko litzateke, zortzi soldadu estatubatuarrekin.
martin izagirre
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Martin Izagirre, Ormuzen blokeatutako gas-ontzi bateko ofiziala: "Tentsioa oso handia da, eztandak entzuten ditugu"

Martin Izagirrek 26 urte ditu, gas-ontzi bateko bigarren ofiziala da egun eta, dagoeneko, 50 aldiz zeharkatu du Ormuzeko itsasartea. Otsailaren 26tik, bere ontzia Persiar golkoan dago ainguratuta, Iraken parean. Iranen erasoengatik Ormuz itxi zenetik, itsasartea blokeatuta dago, eta milaka ontzi daude harrapatuta alde bietan. Izagirrek egoera nola bizitzen ari diren azaldu dio ETBri. 

Paphos (Cyprus), 09/03/2026.- French President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with Cyprus' president and Greece's prime minister at Paphos military airport, in Paphos, Cyprus, 09 March 2026, on the day of Macron's visit to show France's solidarity after recent drone attacks amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, and aimed at reinforcing European security in the Eastern Mediterranean. (Chipre, Francia, Grecia) EFE/EPA/Gonzalo Fuentes / POOL MAXPPP OUT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Macron: "Ormuzko itsasartea pixkanaka irekitzeko defentsa-misio bat martxan dago"

Misio hori "herrialde europar eta ez europarrekin" egin beharko litzateke, "behin gatazkaren faserik kritikoena amaitutakoan". Estatuburuak zehaztu duenez, planak "laguntza helburu baketsua" izango luke, eta hainbat ontzi mota "eskoltatzea" izango litzateke bidea, "gasa eta petrolioa" berriro Ormuzetik igaro ahal izateko. Bestetik, G7 herrialdeek ez dute momentuz erreserban daukaten petrolioa askatuko, nahiz eta ez duten baztertzen etorkizunean erabaki hori hartzea. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X