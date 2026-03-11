Guerra en Oriente Medio
Irán condiciona el fin de la guerra a indemnizaciones y garantías "firmes" de EE. UU. e Israel

El presidente Masud Pezeshkian ha reafirmado el "compromiso" de Teherán con la paz en la región.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian
Masud Pezeshkian en una foto de archivo. Europa Press.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha puesto condiciones para facilitar el fin del conflicto abierto en Oriente Próximo, a raíz de la ofensiva que comenzaron Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero contra Irán y el Líbano. Pezeshkian ha pedido el reconocimiento de los derechos "legítimos" de su país, el pago de "indemnizaciones" y el ofrecimiento de "garantías internacionales firmes contra futuras agresiones".

Pezeshkian ha realizado esta afirmación en redes sociales. El presidente iraní ha reafirmado el "compromiso" de Teherán con la paz en la región y ha afirmado que ha trasladado ese mensaje a Pakistán y Rusia.

Estas palabras se producen después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya trasladado a su homólogo iraní el apoyo de Moscú a una rápida resolución del conflicto, insistiendo en "la vía política" para poner fin a la guerra desatada. La conversación telefónica entre ambos mandatarios ha llegado después de que Putin tuviera un contacto el lunes con su par estadounidense, Donald Trump, al que puso sobre la mesa distintas opciones para acabar con la guerra en Irán.

Asimismo, Pezeshkian ha avisado que Teherán atacará "solo las bases que agredan nuestro territorio", y que lo harán en ejercicio de su "derecho a la autodefensa". "Irán no pretende atacar países vecinos ni entrar en conflicto con ellos", ha afirmado en una llamada teléfonica con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, según la agencia de noticias iraní Mehr.

Se ha lamentado de que "los agresores aprovecharon los territorios de naciones vecinas para bombardear infraestructuras, lugares públicos, hospitales y escuelas" y ha denunciado que estos ataques se produjeron mientras su país "buscaba soluciones negociadas". 

