Kalte-ordainak eta "berme irmoak" eskatu ditu Iranek AEBekin eta Israelekin duen gatazka amaitzeko
Masud Pezeshkian presidenteak Teheranek eskualdeko bakearekin duen "konpromisoa" berretsi du eta "autodefentsareako eskubidea" aldarrikatu du.
Irango presidente Masud Pezeshkianek baldintzak jarri ditu, joan den otsailaren 28an Israelek eta AEBek Iranen eta Libanoren aurka hasitako erasoaldiaren ondorioz Ekialde Hurbilean irekitako, gerraren amaiera errazteko. Pezeshkianek bere herrialdearen eskubide "legitimoak" aitortzea, "kalte-ordainak" ematea eta "etorkizuneko erasoen aurkako nazioarteko berme irmoak" eskatu du.
Teheranek eskualdeko bakearekin duen "konpromisoa" berretsi du Irango presidenteak, eta mezu hori Pakistani eta Errusiari helarazi diela jakinarazi du.
Vladimir Putin Errusiako presidenteak Moskuren babesa helarazi dio Irani. Gatazka azkar konpontzeko "bide politikoen beharra" azpimarratu du. Astelehenean Donald Trump AEBko presidentearekin hitz egin ostean jarri da Putin harremanetan Irango buruarekin.
Era berean, Pezeshkianek ohartarazi du Teheranek "gure lurraldea erasotzen duten baseak soilik" erasoko dituela, "autodefentsarako eskubidea" erabiliz. "Iranek ez die inguruko herrialdeei eraso egin nahi, ezta haiekin gatazkan sartu ere, adierazi du Pezeshkianek Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroarekin izan duen telefono deian, Mehr Irango albiste agentziaren arabera.
"Erasotzaileek inguruko nazioetako lurraldeak erabili dituzte Irango azpiegiturak, leku publikoak, ospitaleak eta eskolak bonbardatzeko", esan du eta salatu du eraso horiek bere herrialdea "irtenbide negoziatuak bilatzen ari zen bitartean" gertatu zirela.
Zure interesekoa izan daiteke
Espainiak defentsan "ez duela laguntzen" berretsi du Trumpek, eta merkataritza etetearekin mehatxatu du
Donald Trump AEBko presidenteak asteazken honetan berretsi duenez, Espainiako Gobernuak "ez du laguntzen" defentsaren alorrean, eta aldebiko merkataritza eteteko mehatxua egin du berriro.
Ormuzeko itsasartean misio bat egiteko baldintzak ez direla betetzen onartu du Macronek
Hala ere, azpimarratu du "antolatu" egin behar direla, inguruan dauden merkantzia-ontziei eskolta emateko.
Brent upela egonkor dago, 88 dolarrean, petrolio-erreserbak merkaturatzeko zain
The Wall Street Journal egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez, Nazioarteko Energia Agentziak (IAE) inoizko petrolio erreserben kopuru handiena merkaturatzea proposatu du, petrolioaren prezioak murrizteko, eta IAEko herrialdeek 2022an Errusiak Ukraina inbaditu zuenean jarri zituzten 182 milioi petrolio upelak baino gehiago lirateke.
AEBren arabera, Ormuzko itsasartean minak jartzen ari ziren Irango 16 itsasontzi suntsitu dituzte
AEBko Komando Zentralak bideo bat zabaldu du, Irango ontzien aurkako erasoak ikusgai. Adierazi dutenez, operazioaren helburua da nabigazioa berriz martxan jartzea.
Tentsioa Bruselan, Von der Leyenek “jada existitzen ez den” mundu-ordenaz esandakoengatik
Erkidegoko iturriek zehaztu dutenez, bere diskurtsoaren helburua ez zen arauetan oinarritutako sistemarekiko errespetua lurperatzea, baizik eta azpimarratzea, gero eta gatazkatsuagoa den mundu honetan, EBk ezin dituela babes horiek baliatu bere interesak defendatzeko modu bakar gisa.
Gatazkaren egunik "bortitzena" bizi izan dute Iranen eta Libanon
Bonbardaketak areagotu egin dira Iranen eta Libano hegoaldean, eta, dagoeneko, 1.250 hildako zenbatu dira, gehienak zibilak. Oraingoz, aldeek ez dute negoziatzeko asmorik agertu, nahiz eta Txinak eta Errusiak gatazka baretzea eskatu duten. Bien bitartean, Trumpek adierazi du Iranek minak jarri dituela Ormuzko itsasartean eta, kendu ezean, "inoiz ikusi gabeko ondorioak" egongo direla mehatxu egin du.
Iranek heriotza-zigorra ezarriko dio etsaiari laguntzen dion orori
Iranek hedabideei eta herritarrei ohartarazi die etsaiarekin lankidetzan ibiltzeak heriotza eta ondasunak konfiskatzea dakartzala, Ameriketako Estatu Batuen eta Israelen erasoaldiaren ondoren; dagoeneko 1.200 hildako baino gehiago utzi ditu.
Trump, Kubari buruz: "Herrialdearen gaineko kontrola modu adiskidetsuan har genezake, ala ez"
AEBko presidenteak adierazi duenez, uhartean ez dute energiarik, erregairik ezta dirurik ere, eta arazo humanitario "sakonak" dituzte.
G7ko Energia ministroak gaur bilduko dira Ekialde Hurbileko gatazkak eragindako krisia aztertzeko
AEBko, Kanadako, Japoniako, Frantziako, Italiako, Alemaniako eta Erresuma Batuko Energia ministroak modu birtualean bilduko dira astearte honetan, Irango gerrak eragindako hornidura-etenari buruz hitz egiteko eta petrolio erreserbak merkaturatuko dituzten eztabaidatzeko.