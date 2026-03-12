EE. UU. liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su Reserva Estratégica para hacer frente a la subida de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la creciente tensión en torno al estrecho de Ormuz.
El Departamento de Energía ha informado de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado la liberación del petróleo a partir de la próxima semana Según el secretario de Energía, Chris Wright, el proceso de entrega se prolonga durante unos 120 días, en función de las tasas previstas de descarga.
La decisión se produjo el miércoles, en paralelo al anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas de sus países miembros Se trata de la mayor liberación coordinada desde la creación del organismo tras la crisis petrolera de 1973. El precedente más reciente se produjo en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.
Posteriormente, en las últimas horas, se registraron nuevos ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula alrededor de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de petróleo.
Las autoridades marítimas británicas han informado de que dos petroleros han sido alcanzados por misiles y han tenido que ser evacuados tras incendiarse, mientras que un buque portacontenedores también ha sufrido un impacto que ha provocado un fuego menor a bordo Por el momento no se han notificado víctimas.
La escalada de tensiones ha tenido un impacto inmediato en los mercados energéticos. El barril de Brent, referencia en Europa, ha vuelto a superar los 100 dólares, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró la sesión del miércoles con fuertes subidas.
El Gobierno estadounidense ha defendido que la liberación de reservas busca contener la subida del precio del petróleo y reforzar la seguridad energética del país Trump ha asegurado que su administración repondrá posteriormente las existencias con unos 200 millones de barriles durante el próximo año.
El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo y su tráfico se ha visto afectado por la escalada militar en la región tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y las posteriores represalias de Teherán.
