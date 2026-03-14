Atacada la embajada de EE. UU. en Bagdad
El ataque, perpetrado con un dron, ha provocado evidentes daños en el edificio que está en el centro de la capital iraquí, aunque por ahora no ha trascendido si ha habido víctimas.
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Además, Irán ha atacado dos petroleros en aguas territoriales de Irak y una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Israel continúa bombardeando Líbano y el Ejército israelí ha anunciado este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán.