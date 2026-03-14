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Atacada la embajada de EE. UU. en Bagdad

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: AEBko enbaxadari eraso diote. AEB, Bagdad
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Agencias | EITB

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El ataque, perpetrado con un dron, ha provocado evidentes daños en el edificio que está en el centro de la capital iraquí, aunque por ahora no ha trascendido si ha habido víctimas.

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Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER
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Hace  min.

La guerra en Irán provoca al día la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo, con el precio rondando los 100 dólares

Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d). Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.

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