Israel anuncia una nueva ola de bombardeos en Irán, mientras bombardea el Líbano, e Irán pide la cabeza de Netanyahu
Israel ha anunciado hoy el comienzo una nueva ola de bombardeos de su Fuerza Aérea contra Irán este domingo, esta vez sobre objetivos en el oeste del país.
Son más de 400 las oleadas de bombardeos que Israel ha llevado a cabo en Irán desde el inicio de su operación militar, conjunta con Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.
Sólo durante este sábado, según datos del Ejército, los cazas israelíes atacaron más de 200 objetivos en el país persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas.
Además, alrededor de 800 personas han muerto en Líbano, según el último registro oficial, donde también hay más de 1.933 heridos y casi un millón de desplazados, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En Israel, los misiles iraníes han causado un total de 12 fallecidos hasta la fecha.
Irán pide la cabeza de Netayahu
Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado este domingo que "perseguirá sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para acabar con su vida.
La amenaza coincide con el lanzamiento de la 52 oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según ha anunciado la Guardia Revolucionaria, que no ha especificado de qué país se trataba.
Mientras tanto, el presidente de EE.UU, Donald Trump, dijo que EEUU podría volver a bombardear la isla iraní de Jarg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica, que fue objeto de "uno de los bombardeos más poderosos" de la historia de Oriente Medio, según él mismo señaló durante el anuncio que hizo en su red social Truth el viernes.
En una entrevista telefónica con la cadena NBC, señaló que "quizás" vuelvan a bombardear "unas cuantas veces más solo por diversión".
Además, esta pasada noche, las autoridades estadounidenses dieron las identidades de los seis soldados que murieron el jueves en un incidente que el Pentágono ha descrito como un accidente mientras que Irán y las milicias iraquíes aliadas lo atribuyen al impacto de un misil.
Los seis fallecidos son: el mayor John A. Klinner, de 33 años, de Auburn, Alabama; la capitana Ariana G. Savino, de 31 años, de Covington, Washington; la sargento técnica Ashley B. Pruitt, de 34 años, de Bardstown, Kentucky; el capitán Seth R. Koval, de 38 años, de Mooresville, Indiana; el capitán Curtis J. Angst, de 30 años, de Wilmington, Ohio; y el sargento técnico Tyler H. Simmons, de 28 años, de Columbus, Ohio.
Con la muerte de estos militares ya son catorce los soldados de Estados Unidos fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febrero: siete murieron directamente por ataques iraníes, uno más por una "emergencia médica" en Kuwait, y el resto en este incidente en Irak.
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