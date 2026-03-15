Israelek beste bonbardaketa olde bat iragarri du Iranen, Libano bonbardatzen duen bitartean, eta Iranek Netanyahuren burua eskatu du
Trumpek esan du Kharg uhartea berriro bonbardatzea pentsatzen ari dela, "dibertitzeko bakarrik" baldin bada ere.
Israelek iragarri du bonbardaketa olde berri bat hasiko duela igande honetan Iranen aurka, oraingoan herrialdearen mendebaldeko jomugen kontra.
Israelek 400 bonbardaketa baino gehiago egin ditu Iranen, otsailaren 28an AEBrekin batera operazio militarra hasi zuenetik.
Larunbat honetan bakarrik, Armadaren datuen arabera, Israelgo gerra hegazkinek 200 helburu baino gehiago eraso zituzten herrialde persiarrean, misil balistikoen dozenaka jaurtitzaile, aireko defentsa-sistemak eta arma-biltegiak barne.
Gainera, 800 pertsona inguru hil ditu Libanon, azken erregistro ofizialaren arabera, eta 1.933 zauritu baino gehiago eta ia milioi bat desplazatu utzi ditu bertan.
Israelen, Iranen misilek 12 hildako eragin dituzte orain arte.
Iranek Netayahuren burua eskatu du
Bestalde, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa "etenik gabe" jazarriko duela adierazi du Irango Guardia Iraultzaileak igande honetan.
Guardia Iraultzaileak iragarri duenez, Iranek 52 eraso egin ditu Israelgo sektore industrialen eta Ekialde Hurbileko beste herrialde batzuetan AEBk dituen indarren aurka, baina ez du zehaztu zein herrialdetan.
Bien bitartean, Donald Trump AEBko presidenteak esan zuen AEBk berriro bonbardatu dezakeela Irango Kharg uhartea, Errepublika Islamikoaren petrolio industriaren erdigunea, ostiralean Ekialde Hurbileko historiako "bonbardaketarik indartsuenetako bat" jasan zuena.
NBC kateari telefonoz egindako elkarrizketa batean adierazi zuenez, "agian" berriro bonbardatuko dute "dibertitzeko bakarrik" baldin bada ere.
Gainera, bart, agintari estatubatuarrek ostegunean Iraken hil ziren sei soldadu estatubatuarren nortasunak eman dituzte. Pentagonoak adierazi du istripu batean hil zirela, eta Iranek dio milizia irakiarrek jaurtitako misil batek hil zituela.
Sei hildakoak honako hauek dira: John A. Klinner, 33 urtekoa, Auburnekoa, Alabama; Ariana G. Savino kapitaina, 31 urtekoa, Covingtongoa, Washington; Ashley B. Pruitt sarjentu teknikoa, 34 urtekoa, Bardstownekoa, Kentucky; Seth R. Koval kapitaina, 38 urtekoa, Mooresvillekoa, Indiana; Curtis J. Angst kapitaina, 30 urtekoa, Wilmingtonekoa, Ohio; eta Tyler H. Simmons sarjentu teknikoa, 28 urtekoa, Columbusekoa, Ohio.
Militar hauen heriotzarekin jada hamalau soldadu estatubatuar hil dira otsailaren 28an Iranen aurkako erasoa hasi zenetik: zazpi zuzenean hil ziren irandarren erasoen ondorioz, bat gehiago Kuwaiten izandako "larrialdi mediko" baten ondorioz, eta gainerakoak Irakeko gertakarian.
