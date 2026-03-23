Irán amenaza con minar "todo el golfo Pérsico" si sus islas son atacadas por EE. UU.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que "responderá de la misma manera" tras la amenaza de EE. UU. de destruir sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz.
Irán ha amenazado este lunes con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos, país que apuntó ayer que está sobre la mesa la invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán.
“Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa”, ha advertido el Consejo de Defensa iraní.
Irán "responderá de la misma manera" si EE. UU. ataca sus centrales eléctricas
La Guardia Revolucionaria iraní ha negado que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región pero ha alertado de que si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera".
"Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", ha indicado este lunes la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Tasnim.
Su respuesta se produce después del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio la noche del sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas.
En caso de que Washington cumpla su amenaza, "Irán responderá ", ha afirmado la Guardia Revolucionaria.
"Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. Estados Unidos desconoce nuestras capacidades y las verá en acción", ha insistido el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas persas, tras reiterar que Teherán no inició el conflicto.
Esta noche finaliza el ultimátum dado por Estados Unidos a Irán para abrir totalmente el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo cuyo cierre ha disparado el precio del petróleo.
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