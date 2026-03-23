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Irán amenaza con minar "todo el golfo Pérsico" si sus islas son atacadas por EE. UU.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado que "responderá de la misma manera" tras la amenaza de EE. UU. de destruir sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz. 

(Foto de ARCHIVO) January 24, 2025, Shiraz, Fars, Iran: Members of the Basij paramilitary force, operating under the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), participate in a military rally. Established on December 26, 1979, by Ayatollah Ruhollah Khomeini, the Basij Resistance Force, commonly referred to as the Basij, plays a crucial role in Iran's history. As per Article 13 of the IRGC Employment Regulations, a Basiji is a volunteer who joins the IRGC's extensive 20-million-strong force. The Basij was particularly influential during the Iran-Iraq War and remains a significant paramilitary entity within the IRGC today. Europa Press/Contacto/Sepahnews 24/1/2025
Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: "Persiar golko osoan" minak jartzearekin mehatxu egin du Iranek, AEBk bere uharteak erasotzen baditu
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Agencias | EITB

Última actualización

Irán ha amenazado este lunes con minar todas las vías de acceso y rutas de comunicación del golfo Pérsico si sus islas son atacadas por Estados Unidos, país que apuntó ayer que está sobre la mesa la invasión de la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán.

“Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o islas iraníes provocará, de forma natural y conforme a la práctica militar habitual, el minado de todas las vías de acceso y rutas de comunicación en el golfo Pérsico y sus costas con distintos tipos de minas navales, incluidas minas flotantes desplegables desde la costa”, ha advertido el Consejo de Defensa iraní.

Irán "responderá de la misma manera" si EE. UU. ataca sus centrales eléctricas

La Guardia Revolucionaria iraní ha negado que Teherán vaya a atacar las centrales eléctricas de la región pero ha alertado de que si Estados Unidos agrede las instalaciones de la República Islámica, esta "responderá de la misma manera".

"Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", ha indicado este lunes la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Tasnim.

Su respuesta se produce después del ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dio la noche del sábado un plazo de 48 horas para que Irán abra "totalmente" el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, advirtió que atacaría sus centrales eléctricas.

En caso de que Washington cumpla su amenaza, "Irán responderá ", ha afirmado la Guardia Revolucionaria.

"Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. Estados Unidos desconoce nuestras capacidades y las verá en acción", ha insistido el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas persas, tras reiterar que Teherán no inició el conflicto.

Esta noche finaliza el ultimátum dado por Estados Unidos a Irán para abrir totalmente el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo cuyo cierre ha disparado el precio del petróleo.

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