Rumbo a la Luna
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La NASA activa la cuenta atrás de "Artemis II" y califica la situación como “excelente”

El regreso a la Luna está a horas de distancia, si todo marcha según lo previsto. La misión supondrá el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo y pondrá a prueba la nave Orion antes del alunizaje en 2028. 

USA9523. CABO CAÑAVERAL (ESTADOS UNIDOS), 30/03/2026.- Fotografía cedida por la NASA donde se muestra el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la misión Artemis II sobre una plataforma de lanzamiento móvil este lunes, en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (EE.UU.). La NASA inició la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, y aseguró que el programa se encuentra en "excelente forma", al ofrecer un parte positivo cuando faltan apenas dos días para el lanzamiento. EFE/ Joel Kowsky /NASA/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00

Artemis II sobre una plataforma de lanzamiento móvil. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: NASAk Artemis II misioaren atzerako kontaketa abiatu du, eta jaurtiketarako egoera "bikaina" dela esan du
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EITB

Última actualización

Si todo sale según lo previsto, en cuestión de horas la humanidad volverá a pisar la Luna. La NASA ha iniciado este lunes la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de 50 años. La agencia espacial ha asegurado que el programa se encuentra en "excelente forma”. 

De esta forma, la NASA mantiene a Artemis II en camino para su lanzamiento en principio mañana, miércoles, 1 de abril de 2026. El conteo regresivo ha comenzado este lunes a las 16:44 EST (21:44 GMT), lo que marca el inicio oficial de la fase final previa al lanzamiento, según ha informado la NASA en rueda de prensa.

La cuenta atrás se ha iniciado con un 80 % de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables, aunque la agencia ha advertido de que los vientos fuertes y la nubosidad podrían representar los principales riesgos.

"Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva", ha manifestado a la prensa Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, desde donde está previsto el despegue el miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT).

A un día del despegue, la agencia tiene todo listo para su misión más ambiciosa en décadas, que prevé llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde la Apolo 17. 

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, integran la tripulación de la misión, que busca convertirse en la primera en viajar a la órbita lunar desde 1972.

La NASA lanzará el 1 de abril la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años
Nasa Internacional

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