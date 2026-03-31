La NASA activa la cuenta atrás de "Artemis II" y califica la situación como “excelente”
El regreso a la Luna está a horas de distancia, si todo marcha según lo previsto. La misión supondrá el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo y pondrá a prueba la nave Orion antes del alunizaje en 2028.
Si todo sale según lo previsto, en cuestión de horas la humanidad volverá a pisar la Luna. La NASA ha iniciado este lunes la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de 50 años. La agencia espacial ha asegurado que el programa se encuentra en "excelente forma”.
De esta forma, la NASA mantiene a Artemis II en camino para su lanzamiento en principio mañana, miércoles, 1 de abril de 2026. El conteo regresivo ha comenzado este lunes a las 16:44 EST (21:44 GMT), lo que marca el inicio oficial de la fase final previa al lanzamiento, según ha informado la NASA en rueda de prensa.
La cuenta atrás se ha iniciado con un 80 % de probabilidad de condiciones meteorológicas favorables, aunque la agencia ha advertido de que los vientos fuertes y la nubosidad podrían representar los principales riesgos.
"Ciertamente, todas las señales indican en este momento que estamos en una forma excelente, excelente a medida que entramos en la cuenta regresiva", ha manifestado a la prensa Charlie Blackwell-Thompson, directora de lanzamiento de Artemis.
El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orión ya se encuentran en la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, desde donde está previsto el despegue el miércoles a las 18:24 hora local (22:24 GMT).
A un día del despegue, la agencia tiene todo listo para su misión más ambiciosa en décadas, que prevé llevar a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez desde la Apolo 17.
Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto al canadiense Jeremy Hansen, integran la tripulación de la misión, que busca convertirse en la primera en viajar a la órbita lunar desde 1972.
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