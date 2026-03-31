NASAk "Artemis II" misioaren atzerako kontaketa abiatu du, eta jaurtiketarako "bikain" dagoela esan du

50 urteren ondoren, astronautak ilargiaren orbitara itzultzea du helburu misioak, eta dena prest dute biharko jaurtiketarako.

USA9523. CABO CAÑAVERAL (ESTADOS UNIDOS), 30/03/2026.- Fotografía cedida por la NASA donde se muestra el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la misión Artemis II sobre una plataforma de lanzamiento móvil este lunes, en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (EE.UU.). La NASA inició la cuenta regresiva de Artemis II, una misión histórica que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, y aseguró que el programa se encuentra en "excelente forma", al ofrecer un parte positivo cuando faltan apenas dos días para el lanzamiento. EFE/ Joel Kowsky /NASA/ SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
"Artemis II", plataforma gainean, jaurtiketarako prest. Argazkia: EFE

EITB

Dena ondo bidean, ordu gutxiren buruan gizateriak ilargia zapalduko du berriro. NASAk astelehen honetan hasi du Artemis II ontziaren jaurtiketarako atzerako kontaketa. Misio historikoa izango da; izan ere, 50 urteren ondotik, astronautak ilargiaren orbitara itzuliko dira. Agentzia espazialak adierazi duenez, programa “bikain” dago. Beraz, ezustekorik ezean, bihar, asteazkena, apirilak bat, jaurtiko da Artemis II.a.

Atzera kontaketa astelehen arratsaldean abiatu zuten, eta jaurtiketaren aurreko azken fasea ofizialki abiatu zuten. Hala jakinarazi du NASAk atzo egin zuen prentsaurrekoan. Ia ziurra da ontzia jaurti egingo dutela  (% 80), eta agentziak ohartarazi du arrisku nagusiak haize zakarra eta hodeiak izan daitezkeela.

Charlie Blackwell-Thompson Artemisen jaurtiketa zuzendariaren hitzetan, "une honetan, bikain gaude".

SLS (Space Launch System) suziria eta Orion ontzia Kennedy Espazio Zentroko jaurtiketa plataforman daude jada, eta bertatik aireratzea aurreikusita dago asteazkenean, 18:24an (22:24 GMT).

Aireratzearen bezperan, agentziak dena prest du. Lau astronauta ilargiaren orbitara eramatea aurreikusten du misioak, Apolo 17tik lehen aldiz. NASAko tripulazioa ondorengo astronautek osatzen dute: Reid Wisemanek, Christina Koch Victor Gloverrek eta Jeremy Hansek. 

