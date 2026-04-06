La tripulación del Artemis II logra el récord de llegar al punto más lejano de la Tierra
Los cuatro astronautas a bordo han entrado este lunes en la órbita lunar y han comenzado el periodo de observación, marcando oficialmente el regreso del ser humano a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.
La nave Orion de la NASA se ha convertido este lunes en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400 171 kilómetros de nuestro planeta. La misión Artemis II ha alcanzado este récord a las 12:57 horas del centro de Estados Unidos (17:57 GMT) mientras viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural.
"Aquí, desde la 'Cabina de la Integridad', al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana", ha declarado el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.
Asimismo, según ha informado la agencia espacial de EE. UU., los cuatro astronautas de Artemis II han entrado este lunes en la órbita lunar y han comenzado un histórico periodo de observación lunar hacia las 14:45 hora de la costa este de Estados Unidos (18:45 GMT), marcando oficialmente el regreso del ser humana a La Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.
La llegada al satélite natural ocurre cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna con más intensidad, ha explicado la NASA.
Tras lograr un despegue impecable el pasado miércoles 1 de abril, desde Cabo Cañaveral (Florida), los cuatro astronautas han llegado hoy a la órbita de la Luna en su sexto día de viaje, el cual está previsto que termine el viernes con una zambullida en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California).
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