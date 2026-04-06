ILARGIRAKO MISIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Artemis II misioa: "Gizakia Lurretik inoiz urrunen egon den tokira iritsi gara"

Lau astronautak gaur sartu dira Ilargiaren orbitan, eta satelitearen alde ezkutua behatzen hasiko dira. Lehen irudiak erakusten hasi da NASA gaur. 

artemis ilargia luna nasa
NASAk hedabideei bidalitako argazkia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

NASAren Orion espaziontziak errekor berri bat ezarri du gaur arratsaldean: sekula inork Lurretik harrapatu duen distantzia handienera iritsi da, Apolo 13 misioak 1970an ezarritako marka hautsita. Orduko hartan, 400.171 kilometroko distantziara iritsi ziren. 

Artemis II misioak Ameriketako Estatu Batuetan 12:57 zirenean lortu du puntu horretara heltzea. Ilargiaren orbitan sartzear zenean, mezu bat igorri du kontrol-gunera Jeremy Hansen tripulazioko kide den astronauta kanadiarrak. "Gizakia Lurretik urrunen egon den tokira iritsi gara", esan du, eta aurreko misioetan parte hartu dutenen lana gogora ekarri eta eskertu du. 

Halaber, NASA agentziak jakinarazi du Artemis II misioko lau astronautak gaur sartu direla Ilargiaren orbitan, eta Ilargiaren alde ezkutua behatzeko "aldi historikoa" abiatu dutela. Ilargiaren alde ezezagunak ikertuko dituzte bereizmen handiko 30 kamerarekin. 

Joan den asteazkenean, apirilaren 1ean, Cañaveral lurmuturretik (Florida) aireratzea lortu ostean, seigarren egunean lortu dute Ilargiaren orbitan sartzea. Gauzak ondo, ostiralean amaituko dute bidaia, Ozeano Barean, San Diegoko (Kalifornia) kostaldearen parean.

Eguneko Titularrak Nasa Zientzia Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

Gehiago ikusi
Publizitatea
X