Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de personas

Un incendio originado este sábado en un edificio de Elgoibar (Gipuzkoa) ha obligado a desalojar a una treintena de vecinos que residían en portales colindantes, algunos de las cuales han tenido que ser realojados por precaución, según han informado los bomberos y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.



El fuego, que no ha provocado heridos, ha comenzado sobre las 00:30 horas en un inmueble ubicado en la calle San Bartolomé, en el que al parecer no reside nadie.



El incendio ha obligado a desalojar a cerca de 14 familias de los portales colindantes, una treintena de vecinos, algunos de los cuales han sido realojados en un albergue.

La mayoría de estas personas ya han podido regresar a sus hogares, según ha informado el Ayuntamiento de Elgoibar.



Los bomberos, por su parte, han precisado que el edificio afectado se encuentra en una zona céntrica en la que las estructuras de los inmuebles son de madera.