14 pertsona etxetik atera dituzte Elgoibarren, eraikin batean piztutako sute baten ondorioz

Sua 00:30 aldera piztu da, San Bartolome kaleko eraikin batean, eta ez da inor zauritu. Kaltetutako pertsona gehienak goizean itzuli dira etxera.

Sutea San Bartolome kaleko eraikin batean. Argazkia: EITB Media

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sutea piztu da goizaldean Elgoibarko (Gipuzkoa) eraikin batean, eta 14 bizilagun etxetik atera dituzte. Horietako batzuek herriko ostatu batean igaro behar izan dute gaua, suhiltzaileek eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman dutenez.

Sua 00:30 aldera piztu da, San Bartolome kaleko etxebizitza batean, baina ez da inor zauritu.

Sutearen ondorioz, inguruko atarietako 14 pertsona etxetik atera dituzte, eta horietako batzuek herriko ostatu batean igaro dute gaua.

Elgoibarko Udalak jakinarazi duenez, gehienak etxera itzuli dira goizean.

Kaltetutako eraikina erdigunean dago, eta egurrezko egitura du, suhiltzaileen esanetan.

