Los Bomberos de Navarra trabajan por tierra y aire en tratar de controlar y sofocar un incendio forestal declarado anoche en el término municipal de Carcastillo, y que esta mañana ha obligado a activar la Situación Operativa 2 del Plan de Incendios Forestales de Navarra (INFONA), aunque por el momento no hay riesgo para la población.

A media mañana están trabajando desde el aire seis helicópteros, dos de ellos de la BRIF de Daroca (Zaragoza). Además se cuenta con cuatro aviones, uno de ellos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en labores de coordinación, y los otros tres en tareas de extinción (un hidroavión y dos aviones de carga en tierra).

Según ha informado SOS Navarra, las llamas se han iniciado a las 21:42 horas en el llano de Larrate, en un pinar situado junto a la carretera que va a Figarol, por lo que se han movilizado Bomberos de los parques de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, que han estado trabajando toda la noche.

Además ha acudido personal de la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales con dos helicópteros y personal del Guarderío Forestal de Medio Ambiente, con la Unidad de telecomunicaciones Tetra, bulldozer de Medio Ambiente y efectivos de la Policía Foral.

Las mismas fuentes indican que hay algunos campos cosechados en las cercanías, pero no hay riesgo de propagación y tampoco hay riesgo para la población.

Restricciones a las labores de cosecha

El Comité Asesor de Emergencias (CAE) de Navarra decidió el viernes mantener las restricciones a las labores de cosecha, así como a trabajos que impliquen el uso de soldaduras o cortes de elementos metálicos en suelo no urbanizable, en todo el territorio navarro. La decisión se adoptó ante el riesgo extremo de incendios forestales previsto para este fin de semana.

La actualización de las restricciones entró en vigor ayer, 9 de agosto.

Ola de calor

Según la previsiones, toda la Comunidad Foral estará en riesgo muy alto o extremo durante la próxima semana, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados durante el día y que no bajarán de los 20 grados por la noche, especialmente en la zona centro y sur.