Airez eta lurrez ari dira lanean Zarrakaztelun piztu den baso-sutean
Suhiltzaileekin batera, sei helikoptero eta lau hegazkin ari dira lanean, horietako bat koordinazio lanetan. Oraingoz, ez dago arriskurik herritarrentzat. Gauean, lurretik aritu dira sua itzaltzeko lanetan.
Baso-sute bat piztu zen atzo iluntzean Zarrakaztelun, eta Nafarroako Suhiltzaileak sua itzaltzeko lanetan ari dira ordutik. Foru Gobernuak jakitera eman duenez, sutea kontrolpean dute, baina oraindik ez dute itzali.
Eguerditik sei helikoptero ari dira lanean, horietako bi Darocako (Zaragoza) baso-suteak indartzeko brigadakoak. Gainera, lau hegazkin daude inguruan, horietako bat koordinazio lanetan, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioarena, eta beste hirurak sua itzaltzeko lanetan (hidrohegazkin bat, besteak beste).
21:42 aldera piztu zen sua, eta baso-suteei aurre egiteko planaren lehenengo maila ezarri zuten hasiera batean. Lurreko baliabideekin aritu dira lanean suhiltzaileak gau osoan. 08:00etan, baina, aireko baliabideak ere batu dira operatibora, eta horrek planaren bigarren maila aktibatzea ekarri du.
SOS Nafarroa larrialdi zerbitzuak zabaldutako informazioaren arabera, pinudi batean piztu zen sua, eta oso gertu gari soroak badaude ere, horiek ez omen daude arriskuan. Inguruko bizilagunak ere arriskutik kanpo daudela ziurtatu dute.
Tafalla, Zangoza, Tutera, Peralta, Cordovilla eta Lizarrako suhiltzaileak bertaratu dira sua amatzera, eta bi helikopteroren laguntza dute. Foru Gobernuko basozainak ere ari dira zeregin horietan parte hartzen.
Uzta batzeko murrizketak
Testuinguru horretan, Nafarroako Larrialdietarako Aholku Batzordeak ostiralean erabaki zuen Nafarroa osoan uzta batzeko murrizketak indarrean mantentzea, bai eta lurzoru urbanizaezinetan soldadurak egiteko edo elementu metalikoak mozteko lanak mugatzea ere. Erabakia asteburu honetarako hartu zuten, baso-suteak izateko arriskua izango zela ikusita.
Murrizketa horiek atzo, abuztuak 9, sartu ziren indarrean.
Bero-bolada
Aurreikuspenen arabera, Foru Erkidegoan muturreko tenperatura altuak espero dira datorren astean, egunez 40 ºC-ra iritsiko baitira termometroak eta gauez ez baitira 20 ºC-tik jaitsiko, bereziki erdialdean eta hegoaldean.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Andre Maria Zuriaren balantze oso positiboa: gasteiztarrek jaiak bizi, ospatu eta gozatu dituzte
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak Andre Maria Zuriaren jaien balorazio "oso positiboa" egin du. Izan ere, herritarrek jaiak ospatu, bizi eta gozatu dituzte, parte-hartze handiko egunekin. Testuinguru horretan, bizikidetza izan da nagusi. Gainera, delinkuentzia ia % 30 jaitsi da, eta ia ez da gertakari aipagarririk izan. Sexu-eraso larrien protokoloa ez da aktibatu, baina sexu-askatasunaren aurkako zortzi salaketa egon dira. Orkestren kontzertuek eta musika emanaldiek 148.000 pertsona bildu dituzte, iaz baino 18.000 gehiago.
Altzan atxilotutako gizon batek erasotako biktimak Gipuzkoako Foru Aldundiaren tutoretzapean daude
EITBk jakin ahal izan duenez, atxilotua ez daerakundeko gizarte hezitzaile bat, foru erakundetik kanpoko pertsona bat baizik. Halaber, Gipuzkoako Foru Aldundiak hasiera-hasieratik aktiboki lan egin du Ertzaintzarekin.
Jendetza bildu da Andre Maria Zuriaren plazan, Zeledon agurtzeko
Zeledonen igoerak eman die amaiera Gasteizko jaiei, alaitasuna nagusi izan den sei egunen ostean. Jendetza bildu da goizaldean Andre Maria Zuriaren plazan, blusa eta nesken kuadrillekin elkartutako txarangen ondoan. Hala, Zalduondoko baserritar maitatua San Migel elizako dorrera itzuli da, datorren urtera arte.
22 urteko bi pertsona hil dira eta bat larri zauritu da Berantevillan izandako trafiko-istripu batean
Zauritua Txagorritxuko Ospitalera eraman dute.
Kanoikadaren eztandarekin, lehertu da Donostiako Aste Nagusia
Elikagaien Bankuaren eta Amara Berriko Auzo Elkartearen kanoikadak hasiera eman dio musikaz eta 380 jarduera baino gehiagoz beteriko zortzi eguneko jaiari; eta, nola ez, Su Artifizialen Nazioarteko lehiaketaren 60. edizioa izango dugu aurten.
Adingabe bat atxilotu eta hamar ikertzen ari dira uztailaren 20an Azpeitian izandako istiluengatik
Desordena publikoak eragitea eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egitea egozten diete guztiei. Atxilotua, 16 urtekoa, aske utzi dute, beharrezko polizia-eginbideak bukatutakoan.
Beroak hauspotuta, zimitz izurritea Gorraitzen
Gorraitz herrian sekulako amesgaiztoa bizi dutela salatu dute bizilagunek. Beroak hauspotuta, astebete baino gehiago da zimitz izurrite batek herria hartu duela. Egoera horren aurrean, fumigatzeaz gain, prebentzio-neurriak ere exijitu dituzte herritarrek. Bideoan, Javier de Arbizu eta Ane Irigoien bizilagunek azaldu dute egoera.
Gasteiztarrak jaien amaiera borobilaz gozatzen ari dira, Zeledoni agur esan aurretik
Kalejirek eta txarangek hiriko kaleak girotu dituzte egunean zehar, aurreko egunetan bezala, eguraldia lagun zutela. Goizaldean, egunerokora itzuliko dira, txokolatea eta bizkotxoak hartu ondoren.
Ehunka lagun bildu dira Bilbon Palestinaren alde
Bilbo-Palestina herri ekimenak elkarretaratzea egin du Plaza Biribilean, Palestina askatzea eskatzeko eta Netanyahu "gizateriaren aurkako krimenengatik" salatzeko.