Desalojan la playa de Laga para trasladar en helicóptero a una bañista rescatada del agua

Laga rescate helicoptero
18:00 - 20:00
El helicoptero aterrizando en Laga. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Laga hondartza hustu dute, erreskatatutako bainulari bat helikopteroz eramateko

Última actualización

El incidente ha ocurrido sobre las 19:00 horas cuando socorristas de la playa de Laga han observado a una bañista de 25 años con problemas en el agua, quien ha sido rescatada y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los sanitarios desplazados al lugar han continuado con las maniobras de reanimación, mientras se requería la presencia de un helicóptero para su traslado al hospital.

