Lagako hondartza hustu dute, uretatik atera duten 25 urteko emakume bat helikopteroz ospitalera eramateko

18:00 - 20:00
Helikoparmea Lagan lurreratzen. Argazkia: EITB.

Gertakaria 19:00ak aldera izan da, Lagako hondartzako sorosleek uretan arazoak zituen 25 urteko gazte bat ikusi dutenean. Erreskatatu ostean, bihotz-biriketako bizkortze-maniobrak egin dizkiote. Bertaratutako osasun-langileek suspertze-maniobrekin jarraitu dute, ospitalera eramateko helikoptero bat iritsi den bitartean.

