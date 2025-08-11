El Ayuntamiento de Getxo pide consenso sobre la sokamuturra del Puerto Viejo

Estos días de agosto son días de fiesta en la localidad vizcaína de Getxo, y en el Puerto Viejo de Algorta suele ser habitual durante el día de hoy, unir cuadrillas en la playa, con una vaquilla atada a una cuerda. Hoy, sin embargo, la plataforma Sokamuturra Ez! ha llevado a cabo una protesta para pedir que se dejen de usar animales en las fiestas de Getxo.

Alrededor de medio centenar de integrantes del colectivo se han concentrado en el Puerto Viejo con pancartas en las que se podía leer 'No al maltrato animal' o 'Veganismo es justicia' para reclamar al Ayuntamiento el fin de los espectáculos con animales, y "en favor de unas fiestas inclusivas, respetuosas y libres de maltrato". Los participantes han denunciado que las vaquillas son transportadas desde largas distancias y sometidas al calor, al estrés y al aislamiento, antes de ser azuzadas por las cuadrillas.

"Es una forma de maltrato animal y Getxo no puede seguir dándole cabida. Es momento de construir unas fiestas más éticas, sostenibles y acordes a los valores de hoy”, ha señalado el colectivo.

Mientras, cientos de personas han presenciado las carreras de las cuadrillas con la vaquilla en la sokamuturra programada en el marco de las fiestas.

Ante esto, el Ayuntamiento de Getxo ha hecho un llamamiento al "consenso basado en el diálogo" respecto al futuro en las fiestas del municipio de la sukamuturra. A través de un comunicado el Consistorio ha recordado, "tal y como ha reiterado" en las reuniones con representantes del colectivo 'Sokamuturra Ez', que la comisión de fiestas del Puerto Viejo cumple con la normativa vigente, tanto a nivel municipal como con la ley del Gobierno Vasco