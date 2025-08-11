Getxoko jaiak
Getxoko Udalak azpimarratu du lan egin beharko dela sokamuturraren etorkizunari buruz ados jartzeko

'Sokamuturra Ez!' plataformak elkarretaratzea egin du jardueraren ordu berean, Algortako Portu Zaharrean, Getxoko jaietan animaliak erabiltzeari utz diezaioten eskatzeko.

18:00 - 20:00

Sokamuturraren aurkako protesta, Getxoko Portu Zaharrean

author image

EITB

Azken eguneratzea

Abuztuko egun hauek festa egunak dira Getxon (Bizkaia). Portu Zaharrean ohikoa izaten da gaurko egunez kuadrillak hondartzan batzea, bigantxa bat sokatik lotuta dutela. Aurten ere horrela ospatu dute eguna, baina protesta artean; izan ere, Sokamuturra Ez! plataformak elkarretaratzea egin du ekintza horren aurka, animalia torturatzen dutela argudiatuz.

Taldeko berrogeita hamar kide inguruk elkarretaratzea egin dute Portu Zaharrean, 'animalien aurkako tratu txarrik ez' eta tankerako leloak zekartzaten pankarta anadana zegoen. Hala, Udalari eskatu diote animaliekin egiten diren ikuskizunekin behin betiko amaitzea, eta "jai inklusiboak, errespetuzkoak eta tratu txarrik gabekoak" bultzatzeko. 

Parte-hartzaileek salatu dutenez, bigantxak urrunetik ekartzen dituzte eta askotan bero izugarria izaten dute, baita estresa eta isolamendua ere, kuadrillek xaxatu aurretik. "Animaliei tratu txarrak emateko modu bat da, eta Getxok ezin du horri lekua ematen jarraitu. Jai etikoagoak, jasangarriagoaketa gaurko balioekin bat datozenak eraikitzeko unea da", adierazi du kolektiboak.

Bitartean, ehunka lagunek ikusi dituzte koadrilen lasterketak bigantxarekin, festen baitan antolatutako sokamuturrean.

Getxoko Udalak, bere aldetik, oharra kaleratu du, eta azpimarratu du lan egin beharko dela sokamuturraren etorkizunari buruz ados jartzeko. Gogorarazi du Sokamuturra Ez kolektiboaren ordezkariekin egindako bileretan adierazi duen bezala, "Portu Zaharreko jai batzordeak indarrean dagoen araudia bete" egiten duela, "bai udalari dagokionez, bai Eusko Jaurlaritzari dagokionez".

Getxo Bizkaia Jaiak Gizartea

