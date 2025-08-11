Un joven de 26 años de Pamplona falleció el lunes al caer en la cresta del pico Russell, en el Parque Nacional Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque (Huesca).

Según informa la Guardia Civil, el aviso se recibió a las 12:45 horas a través del 112 SOS Aragón, cuando el joven se precipitó mientras realizaba progresión por terreno abrupto. De inmediato, se movilizaron el GREIM y la Unidad Aérea de Benasque, junto a un médico del 061.

Tras sobrevolar la zona, los equipos de rescate localizaron el cadáver y comprobaron lesiones incompatibles con la vida. Fue evacuado mediante una grúa y trasladado en helicóptero hasta Benasque, donde lo recogieron los servicios funerarios para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Huesca.