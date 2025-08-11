Accidente de montaña
Muere un montañero de Pamplona en el pico Russell del Pirineo aragonés

El joven, de 26 años, fue localizado por el GREIM en el Parque Nacional de Posets-Maladeta tras caer mientras ascendía por terreno escarpado.

Un joven de 26 años de Pamplona falleció el lunes al caer en la cresta del pico Russell, en el Parque Nacional Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque (Huesca).

Según informa la Guardia Civil, el aviso se recibió a las 12:45 horas a través del 112 SOS Aragón, cuando el joven se precipitó mientras realizaba progresión por terreno abrupto. De inmediato, se movilizaron el GREIM y la Unidad Aérea de Benasque, junto a un médico del 061. 

Tras sobrevolar la zona, los equipos de rescate localizaron el cadáver y comprobaron lesiones incompatibles con la vida. Fue evacuado mediante una grúa y trasladado en helicóptero hasta Benasque, donde lo recogieron los servicios funerarios para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Pirineos Accidentes de montaña Pamplona Sociedad

