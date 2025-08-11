Mendiko istripua
Iruñeko mendizale bat hil da Russell tontorrean, Aragoiko Pirinioetan

26 urteko gaztea Posets-Maladeta Parke Nazionalean aurkitu zuen GREIMek, lur malkartsuan erori ondoren.
Agentziak | EITB

Iruñeko 26 urteko gazte bat hil zen astelehenean Russell tontorraren gandorrean erorita, Posets-Maladeta Parke Nazionalean, Benasque udalerrian (Huesca).

Guardia Zibilak jakinarazi duenez, abisua 12:45ean jaso zuten, 112 SOS Aragon telefonoaren bidez. Gaztea lur malkartsuan aurrera egiten ari zen oldartu zen. Berehala, Guardia Zibilaren erreskate taldea eta Benasqueko Aire Unitatea mobilizatu ziren 061eko mediku batekin batera.

Inguruan hegan egin ondoren, erreskate-taldeek gorpua aurkitu zuten eta bizitzarekin bateraezinak ziren lesioak egiaztatu zituzten. Garabi baten bidez ebakuatu eta helikopteroz eraman zuten Benasquera.

Pirinioak Mendiko istripuak Iruñea Gizartea

