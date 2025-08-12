Algas
Cantabria avisa de que el alga asiática que afecta a Noja puede expandirse al resto del mar Cantábrico

Algas en Noja
Algas en Noja. Foto: EFE / Gobierno de Cantabria.

Euskaraz irakurri: Nojari eragiten dion alga asiarra Kantauri itsasoko gainerako lekuetara heda daitekeela ohartarazi du Kantabriak

El Gobierno de Cantabria inició el pasado viernes la recogida de estas algas que han invadido las playas de Noja. En los tres primeros días se retiraron un total de 1620 toneladas que se depositaron en una parcela municipal para tratarlas y convertirlas en compost.

Laga rescate helicoptero
Desalojan la playa de Laga para trasladar en helicóptero a una bañista rescatada del agua

El incidente ha ocurrido sobre las 19:00 horas cuando socorristas de la playa de Laga han observado a una bañista de 25 años con problemas en el agua, quien ha sido rescatada y le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los sanitarios desplazados al lugar han continuado con las maniobras de reanimación, mientras se requería la presencia de un helicóptero para su traslado al hospital.
