Algak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nojan agertu den alga asiarra Kantauri itsasoko gainerako lekuetara zabal daitekeela ohartarazi du Kantabriak

Algas en Noja
18:00 - 20:00
Algak Nojan. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Kantabriako Gobernuak joan den ostiralean ekin zion Nojako hondartzak estali dituzten alga horiek biltzeari. Lehenengo hiru egunetan 1.620 tona erretiratu ziren eta udalaren lursail batean utzi zituzten, tratatu eta konpost bihurtzeko.

Kantabria Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu