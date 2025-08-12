Asesinato
Multitudinaria concentración en Pobes para condenar el asesinato de Viloria

Pobes, esta tarde. Foto: EITB.

Euskaraz irakurri: Elkarretaratze jendetsua egin dute Pobesen Viloriako hilketa salatzeko

El juez ha enviado a prisión al joven detenido por el asesinato de un hombre de 34 años en Viloria. El de hoy ha sido el primero de los tres días de luto decretados por el Ayuntamiento de Ribera Alta. Además, los vecinos se han concentrado esta tarde para mostrar su repulsa.

