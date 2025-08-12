Hilketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Elkarretaratze jendetsua egin dute Pobesen Viloriako hilketa salatzeko

Concentración contra asesinato de Pobes Viloria
18:00 - 20:00
Pobes, arratsalean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Kartzelara bidali du epaileak Vilorian 34 urteko gizon bat hiltzeagatik atxilotutako gaztea. Erriberagoitiko udalak ezarritako hiru dolu-egunetako lehena da gaurkoa, eta gaur iluntzean elkarretaratzea egin dute herritarrek.

Araba Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu